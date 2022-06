L'histoire des liens entre “Société, pouvoir et religion au Maroc” par Mohamed Kably

Mohamed Kably est enseignant-chercheur à l’Université Mohammed V de Rabat, doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de Rabat et directeur de recherches à l’Institut universitaire de la recherche scientifique (IURS) à Rabat.

Cet essai construit le chemin, le lien et l’imbrication de trois notions au Maroc, celle de la société, du pouvoir et de la religion à la fin du Moyen-âge. Intercalé entre l’éclatement du Maghreb almohade vers le milieu du XIIIe siècle et l’apparition au Maroc, au début du XVle siècle, du premier mouvement chérifien, cet ouvrage narre le tournant de mutations charnières en Occident. L’écriture érudite et académique de son auteur plaira aux plus curieux.

«Société, pouvoir et religion au Maroc»

Société, pouvoir et religion au Maroc, de Mohamed Kably, éditions Le Fennec.

