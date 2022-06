“L’espoir viendra du Sud” : les réflexions croisées de Jalil Bennani et Roland Gori

Cet essai porte deux voix. Il y a Jalil Bennani, psychiatre et psychanalyste à Rabat, auteur de plusieurs ouvrages, qui a reçu en 2002 le prix Sigmund Freud de la ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. Et puis il y a Roland Gori, professeur honoraire de psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-Marseille.

Les auteurs croisent psychanalyse et philosophie pour analyser la manière de voir des régions du Sud, leur façon de voir la spiritualité et de croiser modernité et tradition, et pour offrir une réflexion autour du néolibéralisme. C’est une nouvelle manière de penser le temps, et le rapport à l’autre, dans un monde globalisé.

«L’espoir viendra du Sud»

L’espoir viendra du Sud, de Jalil Bennani et Roland Gori, éditions La Croisée des chemins.

