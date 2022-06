La Twittoma recommande : “La chambre aux secrets”, de Stefan Zweig

Recommandé par @elmereda

S’il vous fallait conseiller un livre, un seul, lequel ce serait ? “N’importe quel livre de Stefan Zweig”, nous confie @elmereda. La chambre aux secrets n’est pas le choix le plus commun dans la liste des nombreux livres écrits par Stefan Zweig, mais sous ce titre énigmatique se cachent vingt-deux textes de l’auteur.

On y découvre ses coups de cœur, son panthéon littéraire, et sa volonté de voir en la littérature un moyen de créer des ponts entre les époques, les émotions et les différents styles littéraires.

Cette chambre aux secrets, c’est à la fois un repère contre l’absurdité et une ode aux valeurs de transmission et de partage. Curiosité, profondeur et élégance règnent constamment dans ces pages puisées aux sources mêmes de l’humanisme européen.

«La Chambre aux secrets»

La chambre aux secrets, de Stefan Zweig, éditions du Seuil.

