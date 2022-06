Défense aérienne : à quoi vont servir les batteries VL-MICA livrées au Maroc par la France ?

Commandées en 2019 dans le cadre d’un contrat passé avec l’armurier français MBDA, les batteries du système de défense antiaérienne VL-MICA ont enfin intégré l’arsenal des FAR. Très attendus, ces lanceurs de missiles courte et moyenne portée viennent renforcer la défense aérienne multicouche du Maroc et de ses installations stratégiques.