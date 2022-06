Un week-end aux couleurs de la musique Electro à Marrakech

Lors du point presse organisé en marge d’une soirée avant-première à Casablanca, « Dunes Can Dance » en partenariat avec « Are you In ? Marrakech» ont annoncé l’organisation de la première édition de « OUT » MARRAKECH. Un événement original qui se déroulera à l’hôtel «The source » Marrakech les 17 et 18 juin 2022.

La musique reprend ses droits les 17 et 18 juin 2022 à Marrakech à travers « ONCE UPON A TIME », un événement novateur, fruit d’une collaboration entre « Dunes Can Dance » et « Are you In ? Marrakech », lancé pour la première fois au Maroc. Au menu : deux jours de musique Electro au sein d’un lieu d’exception (l’hôtel «The source »), dans une ambiance unique axée sur le storytelling et des décors issus du monde cinématographique.

Pendant ces deux jours, des artistes de renommée « worldwide » se relaieront à l’instar de NU, VIKEN ARMAN, SHAUN REEVES, FRANCESCA LOMBARDO, GAUTHIER DM ET RECHULSKI. L’événement sera marqué aussi par la présence de célèbres DJs Marocains, incontournables pour leurs sets sur-vitaminés (DAOX, PANDI, IRENEE S ET YERU).

Derrière ce projet se cache un important travail d’une équipe multidimensionnelle composée de producteurs expérimentés, d’artistes talentueux, de concepteurs et designers visionnaires, de conteurs imaginatifs, de « globe trotter » et des partenaires divers. Tous se sont réunis afin de concevoir et réaliser des événements singuliers, porteurs de sens et visant à entrainer et sublimer une clientèle en demande, dans des aventures de découverte, oniriques et festives.

Leur ambition aujourd’hui est de faire de Once Upon A Time » un rendez-vous incontournable des noctambules de style et Clubbers branchés du moment. Les intéressés sont invités à passer par guichet.com pour se procurer les tickets.

Après l’édition de juin, « Once Upon A Time » reviendra en Septembre. En attendant, have a fun !

