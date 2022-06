Nomination de Mounir Bouchiha au poste de Directeur Général de l’agence Gear9

Gear9, agence spécialisée dans la transformation digitale et filiale du Groupe des agences TNC–thenext.click et Mediamatic, a procédé à la nomination de Mounir Bouchiha en tant que Directeur Général.

Précédemment directeur de la Digitale Factory d’inwi, Mounir Bouchiha occupe désormais la fonction de Directeur Général de l’agence Gear9. Diplômé de l’Université Panthéon-Sorbonne (2008) et de l’École polytechnique / HEC Paris (2021), Mounir a à son actif plus de 14 ans d’expérience à l’international et au Maroc. Il a occupé pendant 5 ans le poste de consultant auprès d’un cabinet de conseil en business intelligence à Paris, avant de rejoindre inwi en 2012 afin de diriger la Digitale Factory de l’opérateur sur un ensemble de chantiers majeurs de transformation digitale.

En Août 2021, Mounir Bouchiha avait lancé son propre projet entrepreneurial à travers lequel il avait accompagné plusieurs acteurs sur le marché sur des projets de transformation digitale, parmi lesquels le groupe des agences, TNC-thenext.click, Mediamatic & Gear9.

Gear9 a pris le devant de la scène en initiant de nombreux chantiers de transformation digitale. L’agence a réussi à populariser une approche méthodologique structurelle qui repense en profondeur les expériences utilisateurs et clientèle et qui crée des expériences digitales uniques en phase avec les besoins des citoyens marocains.

Adepte d’une approche anticipative en terme d’offre et services pour le marché marocain, Gear9 a concrétisé une démarche stratégique majeure en devenant partenaire consultant de Salesforce; la plateforme cloud numéro 1 mondiale de gestion des relations clients s’adressant aux grandes entreprises de la scène internationale.

Forte de ce partenariat, Gear9 se dirige vers le renforcement et la consolidation de sa vision en matière d’expérience client unifiée et de satisfaction des utilisateurs, mais aussi de devenir un innovateur et un leader dans le monde de la transformation digitale au Maroc. Ce partenariat se concrétise à travers la participation de Gear9 au prestigieux événement « Salesforce Live Casablanca », qui sera organisé ce jeudi 02 juin à Casablanca.

«La pandémie de 2020 a accéléré la digitalisation du marché marocain. Elle a également ouvert l’opportunité pour une optimisation des process digitaux internes et la numérisation de l’expérience client sur de nombreux aspects et dans de nombreux secteurs. Il était ainsi plus que jamais primordial de revoir l’approche globale offerte aux utilisateurs», indique Mounir Bouchiha, Directeur Général de Gear9.

«Nous sommes persuadés que Mounir mettra toute son expertise à la disposition de l’agence afin de porter ses challenges en matière de création de solutions digitales user centric, de renforcement de l’écosystème digital national et de consolidation de partenariats durables et prospères», a précisé Hassan Rouissi, CEO et Co-fondateur du groupe des agences TNC-thenext.click, Mediamatic & Gear9

Mounir Bouchiha a contribué à l’augmentation de +25% du portefeuille clients et à l’augmentation de +42% du chiffre d’affaires de l’agence Gear9. Mounir Bouchiha a également entrepris un vaste chantier de normalisation de l’excellence relationnelle et opérationnelle digitale : Il ambitionne d’assurer à l’agence un positionnement de référence nationale et régionale dans les métiers de l’expérience digitale. Son focus sera porté aussi bien sur la croissance que sur l’amélioration de l’excellence opérationnelle de l’agence.

A noter enfin que Gear9 accompagne aujourd’hui les annonceurs marocains à travers une collaboration avec le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) et le bureau d’études IPSOS pour la rédaction d’un livre blanc sur l’importance de la Total Experience (TX) qui est l’expression absolue de l’excellence relationnelle. Cette thématique sera par ailleurs reprise lors de la 8ème édition du Digital Brunch qui se déroulera au mois d’octobre 2022 et qui sera animée par Mounir Bouchiha ainsi que d’autres experts nationaux et internationaux du secteur.