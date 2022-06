“Textures du chaos” de Driss Ksikes: un Casablanca entre fiction, critique sociale et dystopie

Ceci est une histoire vraie. Ou peut-être pas? Est-ce une utopie ? Une critique sociale? Autre chose ? La particularité de ce texte c’est que c’est Casablanca qui en est le personnage principal.

Ce n’est pas la ville que l’on connaît, c’est une ville transformée par la narration de ceux qui la composent. On la regarde à travers les yeux d’un enseignant-lecteur à la retraite, assis sur un banc, qui se transforme en conteur, et qui se sert des différents protagonistes pour recomposer le récit d’une ville historique et actuelle, qui tient debout malgré son apparent chaos permanent. Avec des destins de personnages aux routes entremêlées.

Entre fiction, critique sociale et dystopie, ce texte tente de saisir la métaphore d’une ville et révèle, par un ballet de paysages et de relations, les failles et tiraillements du Maroc contemporain.

«Textures du chaos»

Textures du chaos, de Driss Ksikes, éditions Le Fennec.

