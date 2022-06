“Mon Maroc” : Abdellah Taïa revient sur ses traces

Qui est Abdellah Taïa ? À quoi ressemble le monde dans lequel il a vécu ? Ce recueil est le premier de l’auteur, et il paraît de nouveau, vingt-deux ans après.

L’écrivain revient sur ses traces, abordant par fragments certains épisodes de sa vie. Du portrait de sa mère à l’importance de la radio, de sa famille nombreuse à son amour pour la littérature, on y retrouve tout ce qui fait la sensualité, l’humour et la délicatesse de sa plume.

On le suit dans ses pensées intimes, et dans le pas à pas de son quotidien, entre ses deux villes, Rabat et Salé, ses deux mondes, familial et artistique, et, plus tard, ses deux continents, Afrique et Europe. Oubliez le Maroc des cartes postales et découvrez ou redécouvrez le Maroc fascinant des années 1980-1990 de l’auteur.

«Mon Maroc»

Abdellah Taia 86 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par

whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc