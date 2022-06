L’Enseigne Internationale Virgin Megastore ouvre un 2ème Magasin à Marrakech d’une superficie de 650 m2 dans le prestigieux Site de M Avenue.

Le Leader National de la distribution des produits Hi Tech, Culturels et de Loisirs, ouvre son 2ème Magasin à Marrakech à M Avenue, renforçant ainsi sa présence dans la ville ocre du Royaume.

Outre le concept original d’agencement du point de vente et l’offre diversifiée de produits technologiques, éditoriaux et Lifestyle, un panel de services est également proposé à la clientèle (service après-vente, crédit gratuit, Programme de Fidélité, Gift cards rechargeables… ).

Forte par ses valeurs d’innovation et d’expertise, l’Enseigne Internationale a fait le choix d’élargir les univers proposés aux produits de loisirs et de cibler plus largement la clientèle familiale.

A cet effet, de nouvelles catégories de produits ont été introduites dans des espaces dédiés, (Le House & déco, le Petit électroménager, la Beauté & Soins ainsi que les Instruments de Musique), répondant ainsi à toutes les envies

Dans sa volonté de mettre la nouveauté produit au cœur de la relation client, Virgin Megastore a également développé des partenariats avec des Marques de Renom afin d’offrir une expérience d’achat inoubliable : Apple Shop – HP Experience Store – Samsung Shop…

L’investissement de ce nouveau magasin s’élève à 10 MDhs avec la création de 35 postes directs.