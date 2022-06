“Le Musée Collectif”: à Casablanca, de l’abysse jaillit la lumière

On la connaît, Casablanca. Elle est effervescente, parfois enjouée, parfois éreintante, mais jamais ennuyante. Elle a mille visages, et pourtant, on la reconnaît à chaque coin de rue. Elle est un terrain de jeu pour les architectes et les artistes. P

as de musées publics ? Cette absence laisse la place à une autre façon de penser la vie culturelle à Casablanca. Menés par Mohamed Fariji, des artistes, chercheurs et illustres inconnus habitant la ville blanche créent leurs propres musées dans ce Beau-livre en listant les lieux collectifs qui forment la sémillante vie culturelle casablancaise.

En résulte un plaidoyer pour la démocratisation de l’art et la conservation participative de la mémoire de la ville. Un livre créatif, remuant, ardent, reflet d’une ville vibrante.

«Le Musée Collectif, un musée citoyen pour la ville de Casablanca»

