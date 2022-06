“Dernier été” de Franz-Olivier Giesbert : un roman drôle et féroce sur notre temps

Sommes-nous devenus fous ? La vie a-t-elle un sens ? Ce sont les questions auxquelles tente de répondre ce roman satirique, qui dénonce avec humour noir et philosophie les étrangetés de notre société.

Le décor ? Un été de canicule, dans un futur proche, à Marseille. Les personnages ? Diane, la narratrice, et Antoine Bradsock, écrivain octogénaire, très vieux et très malade, qui veut en finir de manière grandiose. L’amour entre les deux n’est pas évident, mais fulgurant, et il va durer trente-trois jours.

Dans ce futur dystopique, il y a la désuétude d’un monde qui s’écroule, il fait chaud, beaucoup trop chaud, il y a les sectes qui prennent le dessus, il y a les lois qui entravent la liberté d’expression, et il y a les contestations qui sont légion.

Entre amour fou et récit d’un monde qui se délite, un seul parti pris : celui de rire.

«Dernier été»

