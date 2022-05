Le Maroc et le Sénégal souhaitent "réunir les conditions optimales d'une émergence commune"

Plus de coopération entre le Maroc et le Sénégal, c’est le credo mis en avant par l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Hassan Naciri. Tout en rappelant deux accords signés le 5 avril dernier à Dakhla et un mémorandum dans les TIC et l’aviation, le chef de la représentation marocaine pousse pour plus de convergence entre le Maroc et le Sénégal avec l’objectif de créer une émergence commune.

« C’est également un engagement renouvelé pour honorer le legs historique des pères fondateurs de cette relation exceptionnelle », a dit le diplomate marocain dans une interview accordée au magazine sénégalais « La Gazette », publiée dans son dernier numéro.

»Il s’agit d’instruments nouveaux qui viennent enrichir et compléter ceux qui existent déjà, répondant ainsi aux évolutions et aux besoins naissant en matière de coopération dans un environnement régional et international en constante mutation », a ajouté l’ambassadeur du Maroc.

Le diplomate a indiqué que la coopération entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc qui « s’appuie sur le paradigme de destin commun, avec tout ce que cela sous-entend, couvre l’ensemble des domaines, sans exclusive, y compris les domaines militaire et sécuritaire ».

Les deux accords ont été paraphés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, en marge de la cérémonie d’inauguration e 5 avril dernier du Consulat général du Sénégal à Dakhla.

Le premier accord relatif à la coopération en matière de décentralisation définit le cadre de coopération entre les deux pays dans ce domaine. Le deuxième accord quant à lui porte sur la coopération dans le domaine des Technologies de l’information et de la communication. Il a pour objectif de fixer le cadre d’échange et de collaboration dans le domaine des TIC en vue d’un développement économique, social et culturel des deux pays.

D’autre part, l’ambassadeur a fait noter dans cet entretien que le Maroc »s’est, dès le départ, tout naturellement félicité de l’événement de la Présidence sénégalaise de l’Union africaine (UA) et s’est engagé à l’accompagner et à la soutenir pour la concrétisation de son agenda qui est du reste une déclinaison intelligente et pragmatique de l’Agenda 2063 de l’UA ».

»Ceci s’inscrit dans le sillage de la concordance des vues et de l’interaction continue existantes au sommet de nos deux Etats et conforte le leadership connu et reconnu du Sénégal, depuis longtemps, et le respect dont il jouit sur la scène internationale », a souligné le diplomate, relevant que la présidence sénégalaise de l’UA intervient dans un « contexte anxiogène marqué par la pandémie de Covid-19 et ses retombées socio-économiques et politiques, plus prononcées encore pour les pays africains ».

Il a, à cet égard, salué « la vision et le pragmatisme » de la diplomatie sénégalaise qui « a d’ores et déjà donné le ton du volontarisme et l’activisme de cette présidence », assuré « avec brio » par le chef de l’Etat Macky Sall.

