Variole du singe : “Les médecins généralistes doivent être attentifs à tout cas de lésions cutanées”

Q u’est-ce que la variole du singe et quelle est son origine ?

Comment se propage la variole du singe ?

La variole du singe est une maladie infectieuse connue et réémergente. Les premiers cas remontent aux années 1970 en Afrique du Centre et de l’Ouest. Quelques cas ont importé la maladie à l’étranger, en Europe et aux états-Unis. Les symptômes sont souvent pseudo-grippaux (fièvre, céphalées, courbatures). Mais ce qui caractérise la maladie, c’est un gonflement des ganglions lymphatiques et des atteintes cutanées au niveau du visage, de la paume des mains et des pieds. Généralement, la guérison est spontanée au bout de deux à quatre semaines.

Le virus…