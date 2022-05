“Poutine et l’Ukraine” : des clefs pour déchiffrer Poutine et le nouveau monde

Depuis l’offensive russe en Ukraine, les hypothèses vont bon train quant aux objectifs de Vladimir Poutine. Les spéculations sur sa santé physique et mentale font les choux gras de la presse internationale.

Au début de son règne, Vladimir Poutine avait déclaré que la chute de l’Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. En pleine crise économique, gangrénée par la corruption, la Russie du début du millénaire semblait vouée à jouer les acteurs de second rôle sur l’échiquier politique international.

Poutine lui-même, presque résigné lorsqu’il est arrivé au pouvoir, a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de l’Occident en évoquant même la possibilité de rejoindre l’Otan. Mais les Occidentaux ont refusé d’associer la Russie au “monde libre”.

Depuis, la donne a changé et l’influence de la Russie s’étend de l’Afrique en Amérique du Sud, en passant par le Moyen-Orient. Les oligarques sont tous à la botte du pouvoir, l’armée russe a été renforcée. Mais au fond, qui est vraiment Vladimir Poutine ?

«Poutine, l'Ukraine - Les faces cachées»

Vladimir Fédorovski 225 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par

whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Un homme complexe, aux multiples facettes

Vladimir Fédorovski, un ancien diplomate russe et conseiller de Mikhaïl Gorbatchev pendant la Perestroïka (1985-1991), apporte quelques éléments de réponse et tente d’expliquer pourquoi Poutine en est arrivé à envahir l’Ukraine.

L’auteur, dont le père est ukrainien, et qui a rencontré le dirigeant russe à plusieurs reprises, voit en Poutine cinq caractéristiques qui façonnent le leader guerrier d’aujourd’hui : l’enfant meurtri, le sportif tacticien, l’espion fourbe, l’homme politique blessé et le tsar fantasmé.

Né dans une famille ouvrière, avec un père ancien soldat dans l’Armée rouge et dont il est le troisième enfant, le jeune Poutine s’illustre d’abord dans le sport national de combat, le Sambo. Il devient ensuite agent du KGB en poste à Dresde, en Allemagne de l’Est, à l’époque de la chute du mur de Berlin.

Sans emploi après l’effondrement de l’Union soviétique et le démantèlement du KGB, Poutine enchaîne les petits boulots avant d’être appelé par le maire de Saint-Pétersbourg, Sobtchak, qui cherchait un ancien membre du KGB pour l’aider à diriger la ville dans le chaos post-soviétique.

C’est à cette époque que Vladimir Poutine développe une soif de pouvoir qui l’amènera dans les plus hautes sphères. Pourtant, pas grand monde ne croyait en lui. Les oligarques de l’ère Eltsine – qui ont contribué à le placer au pouvoir – pensaient ainsi qu’ils ne feraient qu’une bouchée du “gringalet”, comme ils s’amusaient à l’appeler.

Mais s’il y a bien une constante dans la vie de l’orgueilleux Poutine, c’est que tous ceux qui l’ont sous-estimé et tenté de se mettre en travers de son chemin ont été assassinés ou sont passés par le goulag.

Peu importe le drapeau, Union soviétique ou Russie, certaines choses ne changent pas pour le dirigeant russe. Le tombeau de Lénine, symbole du communisme, est toujours exposé aux visiteurs et personne n’ose plus demander que sa dépouille soit enterrée.

Poutine, selon Fédorovski, est tellement nostalgique de l’Union soviétique qu’il a décidé de façonner l’histoire pour appuyer ses propres convictions. L’auteur estime ainsi qu’avec la guerre en Ukraine, certaines lignes rouges ont été franchies, que la situation est plus explosive que pendant la Guerre froide.

Et le dialogue de sourds auquel on assiste entre l’Occident et la Russie ne laisse augurer rien de bon. Fédorovski évoque quelques pistes de réflexion pour sortir de cette crise : en commençant par ne plus marginaliser la Russie et d’arrêter de chercher à humilier davantage le maître du Kremlin, car, rappelle-t-il, l’homo soviéticus a la mémoire longue.

«Pour le plaisir !»

Mohamed Kohen 80 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par

whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc