Oum en concert, les Gnaouas de retour, un spectacle “très spécial”... Où sortir cette semaine?

Mother Oum

Concert. La chanteuse fait son retour après une longue absence. Installée à Paris depuis plusieurs années, elle se produira en concert à la Cinémathèque de Tanger, pour une performance exclusive de son dernier album, Hals. Réalisé en collaboration avec le saxophoniste M-Carlos, cet opus a été conçu comme un spectacle en sept chapitres, reflétant chacun un état émotionnel : la peur, le désir, la confusion, l’acceptation, l’expression de soi, le rêve, et l’empathie. Le tout forme un puissant récit intime, fruit de la symbiose entre deux artistes passionnés, avec des rythmes percutants et des textes intenses. Pour Oum, Hals est aussi le dernier album d’une discographie qui compte à présent six opus, et dont le premier remonte à 2009. Devenue une figure incontournable de la fusion entre jazz et soul au Maroc, avec de fortes influences gnaouas et hassanies, cette chanteuse accomplie a su faire évoluer sa carrière et son style, sans jamais se départir de sa voix douce et transcendante. Le 3 juin à la Cinémathèque de Tanger.

Gnaouas…