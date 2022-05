“Moïse de Casa” de Driss C. Jaydane: une épopée onirique

Ne serait-ce que dans l’éternité et l’onirique que vit l’enchantement ? C’est ce que semble se dire un petit garçon, un matin d’automne de 1975 en écoutant l’allocution du roi à la télévision : “Tous les hommes en bonne santé doivent aller libérer le Sahara”.

Ce petit garçon, pourtant, se sent différent. Il ne vit qu’avec sa mère et sa sœur, et pour conjurer le sort et ranimer les flammes de son quotidien, il rêve d’une autre marche. Alors, semblable à Moïse, il persuade ses amis de le suivre dans sa folle aventure.

Il explore les quartiers insondables de Casablanca, et parcourt les quartiers chics, à la recherche de sa propre vérité. Une quête de soi qui rappelle combien la force des histoires que l’on se raconte peut nous aider à traverser les plus grands périls.

«Moïse de Casa»

