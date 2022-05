“Le paquebot” de Pierre Assouline : une croisière épique

À travers l’histoire d’un naufrage, celui du paquebot Georges Philippar en 1932, Pierre Assouline livre un huis clos palpitant qui mélange habilement faits et fiction.

Avec pour toile de fond la montée du nationalisme en Europe, on suit les pas du narrateur, Jacques-Marie Bauer, qui vogue dans le luxe et la volupté des croisières de première classe. Mais la traversée n’est idyllique qu’en surface, et entre les passagers cosmopolites, les avis politiques divergent, et la tension monte sans crier gare.

Le naufrage du paquebot qui s’annonce raconte en miroir celui du naufrage de l’Europe qui s’engage dangereusement dans l’ultranationalisme et l’ultrabarbarie. Un récit précis, représentatif d’une époque mais aussi intemporel.

«Le paquebot»

Le paquebot, Pierre Assouline, éditions Gallimard.

