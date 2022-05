“Dialogue joyeux avec un mort” de Bahaa Trabelsi : Une quête spirituelle

Parfois, nous croyons pouvoir tout contrôler, être en phase avec notre temps, maîtriser nos comptes, notre carrière, notre image, et, somme toute, notre destin.

C’est le cas de la jeune Ines, personnage principal de ce roman fantastique, voire ésotérique, signé Bahaa Trabelsi. Comme une quête spirituelle, l’événement dramatique qui survient subitement dans la vie d’Ines va marquer le début d’un changement total et radical de la vision qu’elle avait de la vie, de la mort, des lois divines et de la magie et l’énergie qui s’en dégagent.

Un nouveau chemin s’ouvre désormais devant elle, et il ne reste plus qu’une seule certitude, c’est que rien n’est certain. Un roman surprenant qui pose des myriades de questions tout en tentant d’y répondre.

«Dialogue joyeux avec un mort»

Dialogue joyeux avec un mort, de Bahaa Trabelsi, éditions La Croisée des chemins.

