Parution: Big le Grand de Youssouf Amine Elalamy

Parsemé de scènes drôles et burlesques, ce roman satirique mène le lecteur de surprise en surprise avec, en toile de fond, les thèmes éternels de la folie des grandeurs et de l’exploitation de l’homme par l’homme.

Ecrivain et artiste Marocain, Youssouf Amine Elalamy est

l’auteur de plusieurs romans : un Marocain à New York, Les clandestins (Prix Grand Atlas et Prix Le Plaisir de Lire), Paris mon bled, Miniatures, Oussama mon amour, Amour nomade ; Drôle de printemps, Même pas mort. Auteur francophone, il publie en 2005 Tqarqib Ennab, un livre en darija (arabe Marocain) et obtient en 1999, le Prix du meilleur récit de voyage décerné par le British Council International pour ses écrits en anglais. Son roman C’est beau la guerre a obtenu le prix orange pour le livre en Afrique 2020. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues.

«Big le grand»

Youssef Amine El Alami 100 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc