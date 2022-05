Santé : le tabac chauffé, antidote ou nouveau mal ?

Vendu au Maroc depuis novembre 2021 aux côtés des cigarettes “traditionnelles” et des e-cigarettes ancienne génération, le dispositif de tabac chauffé IQOS de Philip Morris a fait l’objet de vives critiques outre-Atlantique. La minimisation de sa nocivité par son fabricant est largement remise en cause par la communauté scientifique internationale. Les auteurs de différentes études menées par des organismes indépendants crient au scandale. Ils accusent l’industriel américain de publicité mensongère et de communication trompeuse pour les consommateurs qu’il incite au tabagisme en prétendant les aider à sortir de l’addiction. Pour y voir plus clair, TelQuel est remonté à la source des accusations et contre-accusations qui pèsent sur IQOS. Parole a été donnée aussi bien au directeur général de Philip Morris Maroc (PMM) qu’à divers chercheurs et spécialistes…

