Législatives françaises : ça se passe aussi au Maroc

Plus de 100.000 Français établis au Maghreb et en Afrique de l’Ouest s’apprêtent à élire, les 5 et 19 juin prochain, un député qui les représentera à l’Assemblée nationale en France. Une élection majeure pour la communauté largement installée au Maroc, qui reste toutefois méconnue quant à ses enjeux politiques et diplomatiques. On fait le point.

Par Clément Rabu