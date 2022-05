“L’Enfant de sable” : une théâtrale imposture par Tahar Ben Jelloun

Hadj Ahmed vit une terrible malédiction : ses sept enfants sont des filles. Heureusement, sa femme est enceinte et Hadj Ahmed en est sûr, cette fois-ci ce sera un garçon. Lorsque l’enfant naît, malédiction ! Encore une fille.

Hadj Ahmed élabore alors un mensonge complètement fou : il décide de faire croire à tout le monde qu’il s’agit d’un fils et non d’une fille, et le nomme Ahmed.

L’enfant, qui s’appelle en réalité Zahra, grandit et joue le jeu de son père, allant jusqu’à se marier avec une fille. Cette épouse deviendra même sa complice dans cette vie de souffrance schizophrène. L’Enfant de sable est un conte frénétique, une quête féministe qui évite le piège de la caricature.

«L'enfant de sable»

