“Cette aveuglante absence de lumière”, le roman-témoignage de Tahar Ben Jelloun sur Tazmamart

Avec ce témoignage d’un ancien détenu de Tazmamart, Tahar Ben Jelloun nous livre un roman bouleversant. Celui d’un homme enfermé au fond du trou de l’oubli, pendant dix-huit ans. Sans lumière, sans espoir. S

es seuls compagnons d’infortune sont les scorpions, les cafards, les rats et la solitude. Il y a un enjeu : ne surtout pas perdre la tête, ne pas devenir fou. Il faut lutter chaque jour, lutter contre le temps. Car chaque jour la mort le frôle, le nargue et prend une forme humaine, celle de ses geôliers, qui ne manquent pas d’imagination pour infliger à leurs prisonniers violences physiques et psychologiques.

Avec un instinct de survie hors du commun, il parvient à dissocier son âme de son corps et s’évade de sa prison à travers ses lectures passées. Un roman sur l’horreur, remarquablement mise en abîme.

«Cette aveuglante absence de lumière»

Ben Jelloun Tahar 90 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc