Yasmina Sbihi sur les traces des saintes du Maroc

Cet essai a été récemment mis à l’honneur à la librairie casablancaise Carrefour des Livres, qui a accueilli son auteure. Il est dédié aux Marocaines, et, plus largement, à toutes les femmes du monde. La volonté première de l’auteure ? Réhabiliter la place de la femme dans la société marocaine, tant sur le plan culturel que politique, tout en refusant les dogmes stigmatisants.

Cette auteure, c’est Yasmina Sbihi, architecte et professeure à l’École nationale d’architecture de Rabat et à l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès. Membre de plusieurs fondations pour la promotion du patrimoine soufi, chercheuse spécialisée en soufisme et patrimoine spirituel, elle a publié en 2015 (aux éditions Afrique Challenge) Sur les pas de Sidi Ahmed Tijani, voyage dans sa zaouïa aux quatre coins du monde.

Avec ce nouvel essai, elle nous propose un véritable voyage dans le temps et l’espace, dont le but est d’honorer la mémoire des saintes femmes du Maroc en retraçant leur parcours, racontant leurs enseignements, les prodiges et symboles qui leur sont attachés… Et ce toujours dans les régions de prédilection de Yasmina Sbihi : le Souss et la région de Fès, qui représentent l’unité spirituelle du pays dans sa diversité culturelle.

«Sacrées femmes. Sur les pas des saintes au Maroc»

Yasmina Sbihi 140 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Un pont entre le passé et le présent

Des fondatrices de zaouïas et médersas, des femmes qui se sont consacrées à leur communauté, des icônes célèbres ou des illustres inconnues, elles sont pour l’auteure “une inscription sociale” dans notre patrimoine mais aussi “une référence mystique”.

A travers le regard si particulier de Yasmina Sbihi on découvre (ou on redécouvre) le parcours de ces femmes qui ont façonné notre patrimoine sacré et religieux. Comme, par exemple, Rabea al-Basriya, mystique et poétesse musulmane, figure emblématique du soufisme.

Yasmina Sbihi construit petit à petit un pont entre le passé et le présent, les 99 femmes qu’elle cite dans cet essai ayant laissé leur empreinte, déblayant chacune, consciemment ou non, le chemin pour leurs héritières.

Véritable acte de foi, cet essai donne du sens aux questions existentielles que peuvent se poser les femmes mais aussi l’ensemble des êtres humains. Car c’est une vision humaniste avant tout.

Ainsi, dans sa préface, l’écrivaine et journaliste Bahaa Trabelsi évoque Cheikha Nur Artiran, guide spirituelle soufie et spécialiste du grand penseur soufi Mevlânâ Jalâluddîn Rûmî : “Dans le féminisme, on conçoit l’homme d’un côté, la femme de l’autre. Mais je défends l’idée que dans les responsabilités spirituelles, la femme et l’homme sont égaux. Je ne considère pas que ce soit du féminisme ça, c’est la réalité. Vous pouvez séparer d’un point de vue physiologique homme et femme, en vérité cette distinction n’existe pas. Il n’y a que l’humain avec un grand H”.

Une humble réponse au radicalisme religieux, faite avec conviction par l’auteure, qui s’appuie sur les faits et sa spiritualité afin de sensibiliser le plus grand nombre.

