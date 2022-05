Souvenirs : Malika El Fassi, de l'ombre à la lumière

Mi-mars, Barid Al Maghrib rendait hommage à trois figures historiques féminines marocaines en émettant une série de timbres-poste à leur effigie. Des femmes “inspirantes”, “pionnières” et “marquantes dans l’histoire contemporaine de notre pays”, note le communiqué de presse de Poste Maroc, annonçant la mise en circulation des timbres. Aux côtés de la sociologue Fatima Mernissi et l’aviatrice Touria Chaoui, le choix de l’institution s’est également porté sur Malika El Fassi. Une initiative qui a permis d’estomper l’oubli dans lequel est tombé le nom de cette grande figure du combat national. Si elle est célèbre parmi les historiens, les milieux militants et les sphères istiqlaliennes, Malika El Fassi demeure néanmoins méconnue du grand public, notamment les étudiants sondés par TelQuel.

“C’est qui ?”

“J’ai le souvenir qu’on l’a mentionnée en primaire. C’était un cours sur…