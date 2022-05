Florilège : ainsi parlait Malika El Fassi

En 1998, Alison Baker, professeure à l’Université de New York, publiait Voices of Resistance : Oral Histories of Moroccan Women.

Un long ouvrage qui revient sur le rôle des femmes pendant la lutte marocaine pour l’indépendance, à travers leurs écrits et témoignages. La chercheuse est allée à la rencontre de certaines d’entre elles, dont Malika El Fassi, qu’elle qualifie d’“aïeule du mouvement des femmes au Maroc”. Elle a pu retrouver les traces de ses premiers articles, parus en 1935. TelQuel a traduit de l’anglais certains extraits des écrits de Malika El Fassi, que nous publions à présent en français pour la première fois. “Si on venait à lire de nos jours les articles qu’écrivait Malika El Fassi en 1935, ils auraient…