Ne pas engager de guerre si l’on n’est pas certain de la gagner”, c’est l’un des conseils prodigués par ce petit manuel, directement inspiré de celui écrit par Sun Tzu.

Faire la guerre quand on est une femme, serait-ce donc si différent de faire la guerre pour un homme ? A priori, pas vraiment. L’essentiel est de pouvoir s’engager dans l’action à mener, tout en évitant au possible les conflits.

Ce constat établi, l’auteure propose un éventail de stratégies pour mener à bien les combats de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle : concilier exigences éthiques et besoins matériels, développer la capacité à prendre du recul pour avoir un meilleur plan d’attaque, devenir plus novatrice, plus créative, plus agile face à l’imprévu…

En un mot, comment devenir une véritable guerrière, sans se départir de soi.

«L'art de la guerre pour les femmes»

L’art de la guerre pour les femmes, éditions Rosie Wolf.

