“L’affaire Alaska Sanders” : le dernier opus de Joël Dicker

Prêt à ouvrir ce livre et à ne pas le reposer jusqu’à la fin ? Ce cold case au rythme haletant et à la précision horlogère est le troisième d’une trilogie qui a l’avantage de pouvoir se lire dans l’ordre que l’on souhaite.

Chaînon manquant entre La vérité sur l’affaire Harry Quebert et Le Livre des Baltimore, ce roman policier a pour trame une enquête trop vite abandonnée, celle du meurtre d’Alaska, jeune femme assassinée à peine arrivée en ville.

L’enquête reprend quand une lettre anonyme bouscule tout ce que l’on pensait savoir. On pense avoir le coupable, mais très vite, des secrets sont dévoilés… et rien ne se passe comme prévu. Un livre dont on espère la suite, à peine refermé.

«L'affaire Alaska Sanders»

L’affaire Alaska Sanders, éditions Rosie Wolf.

