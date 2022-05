“Croyantes et féministes” : quand Asma Lamrabet concilie foi et émancipation

Concilier foi et émancipation : dans cet essai, Asma Lamrabet s’attache à démontrer que c’est possible en mettant en parallèle convictions religieuses et méthodologie scientifique, au service d’une nouvelle voie.

Ainsi, elle déconstruit les lectures fondamentalistes du Coran, tout en s’intéressant à l’image de la femme dans les religions du livre. “Dans toutes les traditions religieuses, on retrouve une certaine représentation stéréotypée des femmes. Le problème ne vient pas des textes religieux, mais bien de l’interprétation de ces textes par les hommes”, explique-t-elle.

Croyantes et féministes, un oxymore ? Pour la théologienne, pas du tout : les femmes n’ont pas à choisir entre “quête de sens” et “quête de droit”. Un petit manuel de résistance qui repense le féminisme, loin des clichés.

Croyantes et féministes – Un autre regard sur les religions, Asma Lamrabet, éditions La Croisée des Chemins.

