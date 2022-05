CEOS Technology lance le service Express Relais de livraison en consigne automatique

CEOS Technology lance le service Express Relais : un réseau de consignes automatiques destiné à la livraison de colis de manière fiable, pratique et sécurisée.

Les consignes automatiques Express Relais permettent aux commerçants et aux particuliers l’envoi et la réception de colis dans des délais très rapides, à des prix compétitifs, ainsi que de gérer, de manière très simple, les retours de colis et le paiement à la livraison.

Grâce à un système d’information sophistiqué et des consignes connectées, le service Express Relais permet de réserver, en toute simplicité et en ligne (www.expressrelais.ma, appli mobile : expressrelais), l’envoi ou la réception d’un colis intra-ville ou interville. L’expéditeur reçoit alors son code pour déposer le colis dans une consigne de départ, et le destinataire reçoit son code pour retirer le colis dans une consigne d’arrivée ou à une adresse choisie (domicile, bureau, etc.).

Les avantages du service Express Relais sont nombreux. Grâce à la consigne automatique, il est possible de déposer et retirer les colis 24h/24 et 7j/7, y compris les jours fériés, ce qui libère les commerçants et particuliers des contraintes d’attente d’expédition ou de livraison. En plus de cela, les données personnelles sont protégées et il est possible de connaître, à tout moment, l’état de livraison du colis (tracking colis).

Implantées sur le territoire national, dans des lieux accessibles (centres commerciaux, gares ferroviaires, stations-service, ensemble résidentiels, etc.), avec un parc devant atteindre 1.100 automates en 5 ans, les consignes automatiques Express Relais sont conçues et fabriquées au Maroc. Elles sont dotées d’une technologie logicielle 100% marocaine, développée au sein du centre R&D de CEOS Technology.

Par ailleurs, le service Express Relais se distingue en termes d’empreinte carbone : grâce au regroupement du dépôt et du retrait des colis dans les consignes, les émissions de gaz à effet de serre peuvent être réduites jusqu’à 62,5% par rapport à celles générées par les livraisons classiques dans le segment du last mile.

Enfin, il est à noter que le projet Express Relais nécessitera un investissement de 82 millions de DH sur 5 ans, dont 20% engagés à ce jour. Il permettra de créer, en 3 ans, 138 emplois directs et indirects dont 19% créés à ce jour.