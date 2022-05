Législatives françaises : Karim Ben Cheikh, candidat de l’union de la gauche au Maghreb et en Afrique de l’Ouest

C’est en changeant sa photo de couverture sur Facebook aux couleurs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) que Karim Ben Cheikh a finalement officialisé être le candidat de la gauche dans la 9e circonscription des Français à l’étranger. “C’est son côté diplomate”, commente-t-on dans son camp, pour expliquer que cet ex-consul général de Beyrouth a bien attendu le 7 mai, date de lancement de la grande coalition de gauche, pour confirmer en être l’éminent représentant au Maghreb et en Afrique de l’Ouest. En réalité, on soufflait déjà son nom depuis plusieurs semaines chez les militants et les quartiers généraux des partis politiques à Paris. Le Franco-Tunisien avait misé depuis septembre sur un travail de terrain dans la 9e circonscription pour convaincre…

