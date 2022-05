La BERD, BAM et le GPBM unissent leurs forces en faveur de la finance verte

Dans un communiqué publié lundi, la BERD relève que “les trois organisations ont signé un protocole d’accord visant à établir un cadre de coopération pour la mise en œuvre de la directive 5/W/21 sur la gestion des risques financiers émise l’année dernière par Bank Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc”.

Les objectifs de cette directive sont d’encourager le secteur financier du Maroc à aborder et à gérer les risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, et de susciter de nouveaux engagements de la part des banques marocaines en matière de financement durable, ajoute la même source.

Grâce à cette coopération, la BERD, Bank Al-Maghrib et le GPBM visent à sensibiliser et à renforcer les capacités des parties prenantes sur les thèmes de la gestion des risques climatiques et environnementaux et à promouvoir la finance verte, explique l’institution basée à Londres.

Cité dans le communiqué, la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, a déclaré qu’il s’agit “d’une étape importante pour réunir les compétences, les ressources et la portée nécessaires pour aider les institutions financières locales à prendre des mesures en faveur du climat et à contribuer à la transition verte du pays”.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et est devenu une économie bénéficiaire d’investissements en 2012. À ce jour, la BERD a investi plus de 3,2 milliards d’euros dans le pays à travers quelque 83 projets.

(avec MAP)