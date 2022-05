Egypte: 11 militaires tués dans une attaque jihadiste

Un bilan des plus élevés enregistré par les forces égyptiennes depuis des années. Onze militaires ont été tués et cinq blessés dans une opération antiterroriste, selon un communiqué de l’armée. Les soldats « continuent de poursuivre et d’encercler les terroristes » dans les combats qui se sont déplacés vers « une région isolée du Sinaï », renseigne la même source.

L’armée et la police ont lancé en février 2018 une vaste opération « antiterroriste » dans la péninsule du Sinaï où sévissent des cellules radicales dont certaines ayant fait allégeance au groupe jihadiste Etat islamique (EI). Elles combattent également des insurgés radicaux dans le désert occidental, entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye.

Dans le Sinaï, les attaques se concentrent particulièrement sur un point: les oléoducs et gazoducs qui approvisionnent Israël et la Jordanie. Régulièrement, l’armée égyptienne annonce avoir tué des jihadistes dans cette zone. En tout, plus d’un millier de jihadistes et des dizaines de membres des forces de sécurité ont été tués, selon les chiffres officiels.

Pour l’heure, aucun bilan de source indépendante n’est disponible et le Nord-Sinaï est interdit aux journalistes. Le dernier attentat d’importance au Caire remonte à mai 2020, un mois avant que l’Egypte n’accueille la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN2020) au Caire. L’attaque qui visait les pyramides de Guizeh dans le sud-ouest de la capitale, avait fait 17 blessés

Une année plus tôt, en août 2019 une vingtaine de personnes ont été tuées lorsqu’une voiture chargée d’explosifs avait percuté à grande vitesse trois autres véhicules, provoquant une énorme explosion. Le mois suivant, un policier et sept membres d’une « cellule terroriste » ont été tués dans des échanges de tirs au Caire. Ces jihadistes s’apprêtaient, selon les autorités, à s’en prendre à des chrétiens pendant les célébrations de Pâques.