Une visite prévue du ministre égyptien des Affaires étrangères au Maroc

La rencontre entre les deux responsables vise à “discuter des perspectives de renforcement des relations bilatérales étroites entre l’Égypte et le Maroc sur les plans politique et économique, et à échanger des points de vue sur les questions régionales dans la région africaine et arabe”, ont indiqué des sources diplomatiques marocaines à Al-Araby Al-Jadeed.

Cette visite intervient suite à cinq mois d’entretiens téléphoniques entre le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue égyptien, au lendemain d’une visite au Caire du ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra.