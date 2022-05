SAÏDIA RESORTS : un mois placé sous le signe du golf !

Saïdia Resorts donne le coup d’envoi de la saison estivale avec un mois placé sous le signe du swing. Les Golfs de la station, Teelal et Lacs, 2 parcours du large réseau Madaëf Golfs, accueillent 3 évènements majeurs :

• Le tournoi Golf et Gastronomie qui aura lieu le samedi 7 mai 2022 au Golf Lacs, dans le cadre du Festival Euro-méditerranéen Golf & Gastronomie organisé par l’Association Ambassadeurs de l’Espoir pour le Développement et le Tourisme à la Région de l’Oriental. Ce tournoi sera l’occasion de marier golf et dégustation culinaire à travers un concept de 18 trous et 9 chefs.

• Le tournoi DIR-AM (Directeur-Amateur), le nouveau concept de Madaëf Golfs, aura lieu aux Golfs Lacs et Teelal les 21 et 22 mai 2022. Après le franc succès de deux premières éditions organisées à Tazegzout Golf et Casa Green Golf, le tournoi DIR-AM s’invite aux Golfs Lacs et Teelal.

• La 8ème édition de l’Oriental Legends Pro-Am, évènement caritatif organisé par Abdelatif Benazzi, aura lieu du 26 au 30 mai 2022 aux Golfs Lacs et Teelal. 18 joueurs professionnels nationaux et étrangers participeront à ce tournoi, auxquels seront associés des joueurs amateurs et des personnalités telles que Laurent Blanc, Dany Boon, Thierry Lhermite, David Douillet, ou encore Miss France Malika Menard. (La 7ème édition avait connu un grand succès et avait permis de financer les actions de l’association Noor à destination d’une centaine d’enfants).

Les nombreuses technicités des parcours mettront au défi l’habileté et la stratégie de jeu des golfeurs ; promesse d’un spectacle exceptionnel sur l’écrin des parcours Lacs et Teelal.

Soyez les bienvenus dans les golfs de Saïdia Resorts !