Secteur industriel : ce qu’il faut retenir du bilan de conjoncture de Bank Al-Maghrib

Les points clés des statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib indiquent une hausse de 1,6 % de l’agrégat M3 en glissement annuel, pour s’établir à 1580,3 milliards de dirhams.

La masse monétaire s’est également accrue de 6,3 % après 5,4 % en février 2022, une évolution qui recouvre une accélération de 6,6 % à 8,2 % de la circulation fiduciaire et de 6,6 % à 8,3 % des dépôts à vue auprès des banques, ainsi qu’un repli des comptes à terme de 2,5 % après 0,7 % un mois auparavant, a expliqué la banque dans ses indicateurs clés des statistiques monétaires pour le mois de mars 2022.

Les avoirs officiels de réserve ont enregistré une croissance annuelle de 9 % après 8,8 % et les créances nettes sur l’Administration centrale ont augmenté de 20,9 % après 19,3 % en février.

Le crédit bancaire au secteur non financier a progressé de 2,9 % après 3,3 %, avec des hausses de 3,5 % après 3,7 % des prêts aux ménages et de 4,7 % après 3,8 % des crédits aux sociétés non financières privées. S’agissant des créances en souffrance, leur taux de progression annuelle est passé de 5,4 % en février à 6,1 % en mars, avec un taux des créances en souffrance de 8,7 %. Selon la même source, l’évolution recouvre une hausse de 10,4 % à 15,6 % des crédits aux entreprises de “l’électricité, gaz et eau”, un accroissement de 10,6 % après 7,9 % des crédits au “commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques”, une progression de 3,3 % après un repli de 1,9 % des prêts au “bâtiment et travaux publics”, un ralentissement de 13,2 % après 19,7 % des concours à la branche “hôtels et restaurants” et une baisse de 16,9 % des concours aux “Transports et communications” après une hausse de 2,5 %.

Les résultats de l’enquête de conjoncture dans l’industrie de Bank Al-Maghrib indiquent également une amélioration de l’activité durant le mois de mars.

Ainsi, la production et les ventes auraient progressé dans toutes les branches à l’exception de l’“électrique et électronique” où elles auraient plutôt reculé, précise la Banque Centrale dans son enquête mensuelle basée sur des données collectées entre le 4 et le 27 avril 2022. Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait établi à 72 %, en légère augmentation comparativement au mois précèdent. Les commandes auraient connu, quant à elles, une hausse pour l’ensemble des branches d’activité tandis que les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches à l’exception du “textile et cuir” et de la “mécanique et métallurgie” où ils se seraient établis à un niveau normal.

L’enquête révèle donc des évolutions par secteurs se présentant de la sorte :

Industries agroalimentaires :

– Hausse de la production et des ventes ;

– Taux d’utilisation des capacités de production (TUC) : 68 % ;

– Progression des commandes, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale ;

– Pour les trois prochains mois, plus de 40 % des entreprises déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de la production et des ventes.

Industries textile et cuir :

– Hausse de la production et des ventes ;

– TUC : 71 %.

– Les commandes se seraient accrues avec un carnet qui se serait situé à un niveau normal.

– Pour les trois prochains mois, les chefs d’entreprises s’attendent à une amélioration de la production et une baisse des ventes.

Industries chimiques et parachimiques :

– Augmentation de la production et des ventes.

– TUC : 73 %.

– Les commandes auraient enregistré un accroissement, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale.

– Pour les trois mois à venir, les patrons anticipent une hausse de la production et des ventes.

Industries mécaniques et métallurgiques :

– Hausse de la production et des ventes.

– TUC : 78 %.

– Les commandes se seraient améliorées avec un carnet qui se serait établi à un niveau normal.

– Pour les trois prochains mois, 41 % des industriels déclarent des incertitudes quant à l’évolution future de la production et 69 % pour ce qui est des ventes.

Industries électriques et électroniques :

– Baisse de la production et des ventes.

– TUC : 66 %.

– Les commandes auraient progressé avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale.

– Pour les trois prochains mois, les patrons anticipent une amélioration de la production et des ventes.

(avec MAP)