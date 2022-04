Marge et Homer Simpson à Meknès, El Grande Toto en concert... les sorties de la semaine

Meknès-animée

Animation. Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le Festival international du cinéma d’animation de Meknès est de retour, et célèbre même, du 6 au 11 mai, sa 20e édition. Un anniversaire qui s’annonce marquant, avec une programmation soignée et un invité d’honneur particulier : cette année, c’est le Maroc que le FICAM a choisi. Si le festival a, depuis sa création, accueilli les plus grands noms du cinéma d’animation, tels que Michel Ocelot, Jérémy Clapin ou encore David Silverson, le festival est aussi un espace de rencontres pour les professionnels du cinéma marocain. Comme d’habitude, des résidences artistiques ainsi que des compétitions de courts et longs-métrages seront de la partie. Lors de cette 20e édition, le FICAM rendra notamment hommage à Philippe Peythieu et Véronique Augereau, les voix françaises de Marge et Homer, protagonistes de la série d’animation culte Les Simpsons. Du 6 au 11 mai, à Meknès.

