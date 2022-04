Samsung Electronics organise le Media Forum 2022 présentant les dernières innovations de Neo QLED 8K

Samsung Electronics Co., Ltd., premier fabricant mondial de téléviseurs depuis 16 années consécutives, a annoncé récemment les détails du Media Forum 2022, visant à mettre en lumière la technologie, les fonctionnalités et les innovations derrière la nouvelle gamme de produits.

Connues auparavant sous le nom de « séminaires techniques », les sessions du Forum des médias ont servi de plate-forme unique pour fournir des informations détaillées et offrir une expérience pratique exclusive avec de nouveaux produits au cours des 11 dernières années. Le Forum virtuel mondial de cette année est le troisième événement du genre avec des participants venus de 6 régions différentes du 11 avril au 16 mai 2022. « Le Media Forum offre un aperçu inestimable et de première main des nouveaux produits, offrant une plongée approfondie dans la technologie et les innovations qui rendent la gamme de cette année unique », a déclaré Simon Song, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « nous sommes impatients de partager les idées clés de ceux qui innovent nos produits – les ingénieurs, les experts produits, etc. – via le forum des médias en ligne. »

Conformément à sa vision « Des écrans partout, des écrans pour tous », Samsung présente de nouvelles technologies de la gamme 2022 qui permettent une connectivité transparente sur plusieurs appareils, avec des téléviseurs et des écrans comme plaque tournante centrale pour le style de vie connecté. Les participants auront l’occasion d’élargir leurs connaissances sur les produits et domaines suivants :

• Neo QLED 8K : Tirant parti des Quantum Mini LED et du processeur Neural Quantum 8K à la pointe de la technologie, les 2022 Neo QLED 8K de Samsung sont dotés de réseaux neuronaux étendus, d’un mappage de contraste 14 bits plus précis ainsi que de fonctionnalités de mise à l’échelle intelligente alimentées par l’IA, permettant les écrans pour fournir les couleurs et la qualité d’image les plus précises à ce jour. Le nouveau Smart Hub de Samsung offre également aux utilisateurs une interface utilisateur repensée avec une découverte de contenu facile et une suite de fonctionnalités intelligentes qui permettent aux téléviseurs et aux écrans d’être au centre du style de vie connecté.

Les expériences de jeu ultimes : Les téléviseurs et écrans Samsung 2022 offrent l’une des meilleures expériences de jeu à ce jour. Le nouveau hub de jeu est une nouvelle plate-forme de découverte de jeux en streaming qui relie le matériel et les logiciels pour offrir une expérience de jeu transparente. La nouvelle gamme Neo QLED 2022 est également livrée avec des spécifications et des fonctionnalités pour une expérience de jeu ultime, telles que les ports prenant en charge HDMI 2.1Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz gaming, Super Ultrawide GameView et Game Bar, rendant le jeu plus efficace et accessible pour une expérience rapide et simplifiée.

Portefeuille Lifestyle : Le portefeuille de téléviseurs lifestyle primé de Samsung est équipé des dernières technologies et de fonctionnalités intelligentes pour optimiser l’expérience utilisateur. Les fonctionnalités et applications, telles que le mode EyeComfort et Smart Calibration, ont été conçues pour offrir l’une des expériences de visionnement les plus confortables et les plus précises pour correspondre au style de vie des utilisateurs et à leurs besoins quotidiens, tandis que les nouveaux accessoires offrent des écrans d’accueil personnalisés.

Fonctionnalités et appareils audio : Les fonctionnalités sonores 2022 de Samsung intègrent les dernières mises à jour matérielles et logicielles, offrant une synchronisation parfaite entre le téléviseur et la barre de son tout en offrant une expérience sonore immersive alimentée par Dolby Atmos. De plus, les dernières barres de son de Samsung, telles que la nouvelle barre de son Ultra Slim et la série S, et la gamme Sound Tower offrent aux utilisateurs une multitude d’options pour des expériences sonores haut de gamme, quels que soient l’espace et l’emplacement.

La durabilité au cœur de l’innovation : Samsung vise à travers sa gamme de produits 2022 à réduire systématiquement les émissions de gaz à effet de serre, et à faciliter le recyclage des produits, tout en réduisant l’impact sur l’environnement pendant la phase de production, afin de contribuer à un avenir plus vert. Avec la nouvelle télécommande SolarCell alimentée par la lumière et les fréquences radio, la gamme de produits 2022 présente un emballage moderne, utilise 90 % de toner en moins et supprime toutes les broches métalliques.