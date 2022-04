La Russie se retire de l’Organisation mondiale du tourisme

La Russie a annoncé son intention de se retirer de l’OMT” lors de l’assemblée générale de l’agence, a écrit sur Twitter l’OMT. Sa suspension est “effective immédiatement”, a-t-elle ajouté.

L’agence onusienne, chargée de promouvoir le tourisme dans le monde, avait annoncé début mars vouloir suspendre la Russie de ses instances en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Cette décision, adoptée par le conseil exécutif de l’OMT, devait être approuvée par une majorité des deux tiers des États membres lors de cette assemblée générale afin de devenir effective.

Sur Twitter, l’OMT précise toutefois que le retrait décidé par Moscou ne va pas empêcher la procédure d’exclusion de poursuivre son cours. “Les membres devront s’exprimer à travers un vote démocratique”, a-t-elle assuré.

But suspension is effective immediately! The UNWTO Extraordinary General Assembly will continue in Madrid. Members will have their say through a democratic vote.

“Nos statuts sont clairs : promotion du tourisme pour la paix et respect universel des droits de l’Homme”, a insisté le secrétaire général de l’OMT, le Géorgien Zurab Pololikashvili, également sur Twitter. “Seuls les membres qui s’y conforment peuvent faire partie de l’OMT”, a-t-il poursuivi.

UNWTO was the first @UN agency to address the membership of Russia.

Today, Russia announced their intention to withdraw from @UNWTO.

Our statues are clear: promotion of tourism for peace & universal respect for human rights. Only Members that abide by this can be part of UNWTO. pic.twitter.com/suDX05iCf8

— Zurab Pololikashvili (@pololikashvili) April 27, 2022