KFC Maroc annonce un partenariat avec BIMBO, le leader mondial de la boulangerie.

KFC Maroc vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec BIMBO Maroc. Dans le cadre de cette convention, BIMBO, le spécialiste de la boulangerie, mettra son expertise au service de KFC Maroc, et ce afin d’offrir aux clients de la marque, des produits de haute qualité qui répondent à leurs exigences et à leurs besoins.

« Pour garantir une qualité gustative et gastronomique unique à tous ses produits, KFC travaille uniquement avec des fournisseurs qui respectent scrupuleusement un cahier de charges rigoureux et des critères de qualité bien précis », a déclaré Anas Kadmiri, Operations Manager chez KFC Maroc. « Nous sommes heureux de notre collaboration avec un partenaire de choix tel que BIMBO. Nous sommes convaincus que cette marque de renom, qui est reconnue mondialement dans le domaine de la boulangerie, saura ravir nos clients par la qualité de ses produits », a-t-il ajouté.

« A travers le partenariat que nous venons de parapher avec KFC, BIMBO garantira le respect de la qualité de ses produits en accord avec les standards internationaux du groupe. BIMBO va accompagner la croissance de KFC Maroc au cours de ses prochaines ouvertures de restaurants, et lui proposera des produits innovants s’adaptant parfaitement aux besoins et aux exigences de ses clients », a déclaré Baptiste Leroux, Directeur Général auprès de BIMBO Maroc.

Créé au Mexique en 1945, c’est en 2017 que Grupo BIMBO s’installe au Maroc. L’enseigne fabrique différents types de produits de qualité dédiés au marché marocain (pain de mie, burgers, pizzas, pain libanais, pâtisserie …). BIMBO Maroc dispose d’une unité de production basée à Casablanca, certifiée IFS FOOD, un référentiel reconnu par la GFSI (Global Food Safety Initiative) permettant d’évaluer la conformité des produits et des processus en matière de sécurité alimentaire et de qualité, et certifiée «YUM! Food Safety » le standard de sécurité alimentaire de YUM.

De ce fait BIMBO Maroc garantit une qualité irréprochable ainsi que le respect des plus exigeants standards en termes de sécurité alimentaire.