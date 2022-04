Célébrations de EID EL FITR dans une ambiance conviviale chaleureuse au FAIRMONT TAGHAZOUT BAY

Optez pour Taghazout Bay comme destination unique pour célébrer Eid El Fitr en douceur avec vos familles et proches. Fairmont Taghazout Bay a créé des expériences sur mesure pour transformer ces moments de partage en des souvenirs inoubliables.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le programme de Eid El Fitr éblouira notre clientèle non seulement avec la multitude des expériences gastronomiques exceptionnelles qui seront prévues dans nos restaurants mais aussi l’atmosphère agréable évoquée par le style arabesque marocain et du moyen orient au restaurant The Commons avec les brunchs, la musique et l’animation spécialement prévus à l’occasion.

Quoi de prévu cette année au Fairmont Taghazout Bay ?

Le Brunch spécial Eïd El Fitr le 03 Mai 2022

Les célébrations de Eïd El Fitr démarrent avec l’incontournable Brunch au restaurant The Commons, qui ouvre ses portes le 03 Mai dans son nouveau concept inédit. Le restaurant propose une grande variété de plats internationaux mettant en vedette le concept oriental et méditerranéen à table, avec une sélection spéciale de plats gourmands. Les invités peuvent se réunir en famille et entre amis et se divertir avec des performances musicales tandis que les plus jeunes sont invités à se joindre à nos animations ludiques avec un éventail d’activités en plein air, y compris les ateliers hand-made à découvrir en famille.

Le Brunch spécial Eïd El Fitr au restaurant The Commons est disponible à partir de 13h00 jusqu’à 16h00, au prix de 450 MAD par personne.

Des ateliers ludiques et de découverte au jardin

Notre jardin central sera un lieu exceptionnel de rencontres et d’activités ludiques à découvrir en famille. Vous ferez l’expérience d’ateliers Hand-made de personnalisation de sacs et chapeaux en paille façon Taghazout Bay, à emporter chez soi en guise de cadeau souvenir. Vous allez également profiter d’ateliers autour des cosmétiques traditionnelles marocaines pour découvrir la richesse de la région et composer votre propre rituel de bien-être.

High Tea gourmand à Iris Lounge

Laissez-vous tenter par l’exquise sélection de douceurs gourmandes autour d’un High Tea Fairmont Style sur la magnifique terrasse de notre lounge Iris, surplombant l’océan Atlantique.

Des pâtisseries Signature vous seront proposées dans une ambiance chic et raffinée. Retrouvez-nous pour une exposition Arty de produits et tableaux de collage hand-made by Dar-Fatym.

Un univers exclusif pour les enfants au Kids Club Fun4Kidz et Teens Club Le Hangout

Nos animateurs Kids et Teens clubs, Fun4kidz et Le Hangout ont concocté un programme spécial pendant les jours de Eid El Fitr. Dépassement de soi et animations ludiques sont les mots d’ordre pour que vos enfants profitent pleinement de leur séjour au Fairmont Taghazout Bay.

Les parents seront ravis d’applaudir leurs petits le temps d’un défilé de mode avec leur meilleure tenue sélectionnée à l’occasion de Eid El Fitr.

L’atelier de pâtisserie aura lieu le deuxième jour de l’Eid au Fun4Kidz avec notre chef. Les enfants pourront apprendre des petites recettes simples à refaire une fois de retour à la maison.

Fairmont SPA, lieu ancestral dédié au bien-être

Découvrez notre offre spéciale Fairmont SPA pour vous déconnecter du quotidien et vous ressourcer dans notre temple 100% Wellness. Vous allez profiter du Hammam à l’eau de rose avec notre rituel oriental qui vous emportera dans une évasion des sens, suivi par l’un de nos soins Signature. A l’occasion de Eid El Fitr, Fairmont Spa vous fait bénéficier d’un combo de deux traitements au choix de 60 minutes chacun au prix de 1000 MAD pour les deux soins.

A ne pas manquer : les rendez-vous YOGA prévus tout au long de la semaine avec des séances de méditation et de détente hors du commun par notre studio OM yoga.

Découverte d’une expérience unique à Taghazout Bay : le musée de Targant, un patrimoine riche en saveurs

Nouveauté à Taghazout Bay : le musée de Targant, un endroit exceptionnel qui trace l’histoire de l’arbre de l’Arganier, symbole de la région, et vous fait découvrir ses spécialités parfumées à l’huile mythique d’Argan. Le chef aux commandes de la cuisine vous sert des plats mémorables et des créations culinaires toutes plus surprenantes les unes que les autres.

S’inspirant de recettes héritées du patrimoine berbère de l’Anti-Atlas, des préparations au goût aussi authentique que succulent vous seront préparées avec des produits naturels soigneusement sélectionnés pour vous faire découvrir une cuisine de saison, contemporaine et locale.

Pour célébrer cette ouverture, Fairmont Taghazout Bay organise une soirée dégustation au restaurant Targant le vendredi 06 Avril autour des spécialités de notre restaurant The Commons.