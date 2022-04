L’Espagne et le Portugal annoncent un “accord politique” avec Bruxelles pour plafonner les prix du gaz

La troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera, et le ministre portugais de l’Environnement et de l’Action climatique, José Duarte Cordeiro, ont annoncé ce 26 avril un accord avec la Commission européenne pour plafonner le prix du gaz sur le marché de gros de l’électricité.

Par La Rédaction