Hany, une application de services à domicile qui fait appel à des professionnels chevronnés

Les applications de service à domicile n’en finissent pas de susciter l’engouement. Elles sont devenues des incontournables et un must have pour beaucoup de particuliers et d’entreprises. Intuitives, faciles d’accès, sûres et rapides, les applications de service à domicile permettent non seulement de mettre des ménages en relation avec du personnel qualifié, mais aussi de créer des emplois.

Grâce à ces applications, la recherche de professionnels devant intervenir pour des travaux au quotidien à votre domicile devient accessible via un simple clic. Ainsi, recevoir chez vous un chauffeur, un plombier, un technicien informatique, un menuisier, une aide-soignante, un jardinier, un cuisinier, une coiffeuse, ou même un coach sportif, se transforme en un exercice extrêmement facile et pratique.

Optimisant au maximum l’expérience des utilisateurs, l’application Hany offre une plateforme intégrée et sécurisée qui génère des mises en relation qui sont à la fois ciblées et efficaces. Hany vous permet de facilement localiser votre professionnel, de gérer avec lui l’ensemble des détails liés à votre réservation, de communiquer avec lui et même de le noter à la fin de chaque prestation dans une démarche de qualité. L’application Hany vous met en contact avec du personnel chevronné et certifié. Ce sont des professionnels du nettoyage de maison ou de bureau, de l’installation de home cinéma, de l’installation de climatisations, de l’aide au déménagement, de peinture intérieure, du pose de fenêtres, du remplacement de poignées ou de serrures, de la réparation de canalisations, du remplacement de robinets, de l’installation de luminaires, du remplacement de prises ou d’interrupteurs, bref de presque tout ce que vous souhaitez !

L’application Hany compte aujourd’hui plus de 500 professionnels et entreprises qualifiés, soigneusement sourcés et formés. Forte de son expertise et de son engagement socio-économique, l’équipe Hany met un point d’honneur à promouvoir l’inclusion économique, d’autant plus dans le contexte de la crise sanitaire. En effet, Hany expose une conviction forte du talent et de l’expertise des professionnels marocains, lesquels démontrent une nécessité à impulser leurs performances commerciales et marketing. Elle propose également des formations professionnelles et commerciales au sein de la Hany Academy. En plus de ses équipes internes, Hany s’allie à de grands organismes de recrutement et de formation, tel que l’OFPPT et l’ANAPEC.

Hany garantit ainsi que chaque professionnel envoyé chez vous est expérimenté et que tous ses antécédents ont été vérifiés.