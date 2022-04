Les macronistes du Maroc jouent la carte du “front républicain” pour faire barrage à Marine Le Pen

Il y a eu l’époque 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s’était qualifié au second tour de l’élection présidentielle française, suscitant le réflexe presque pavlovien pour la majorité des électeurs de gauche d’aller voter pour Jacques Chirac. Un “front républicain” pour faire barrage à l’extrême droite qui, après le remake de la finale de 2017 ce dimanche 24 avril entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, n’est plus aussi naturel.

Les résultats s’annoncent serrés, tant le vote blanc, nul ou l’abstention pourraient tourner à l’avantage de la candidate du Rassemblement national. Au Maroc plus qu’ailleurs, on s’inquiète : “En tenant le discours que l’élection est déjà faite, il y a un risque de démobilisation et que nous nous retrouvions dimanche avec une…