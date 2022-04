“L’émir et le messager : les deux corps du Prophète” par Mohammed Ennaji

Islam et politique sont-ils nés la main dans la main ?” Sous l’impulsion du messager devenu émir, la société musulmane va passer du stade tribal à celui de puissance impériale.

L’historien Mohammed Ennaji décrypte dans cet essai comment islam et politique ont été intimement liés dès cet événement fondateur, situant les débuts de la monarchie en terre d’islam au temps du prophète, et non plus des Omeyyades. Une remise en question courageuse d’un pan de l’histoire.

«L'émir et le messager : les deux corps du Prophète»

Mohammed Ennaji 95 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

L’émir et le messager : les deux corps du Prophète, Mohammed Ennaji, éd. La Croisée des chemins, 2022.

Commandez ce livre au prix de 95 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60.