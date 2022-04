“Label Maroc” : ce que prévoit Mehdi Bensaid pour la préservation du patrimoine 

C’est avec un immense plaisir que je partage avec vous la célébration de cette journée mondiale du patrimoine, ainsi que du lancement du mois du patrimoine” entonnait Mehdi Bensaid dans un discours prononcé ce 18 avril au Jardin d’essais botaniques de Rabat. Cet événement annuel, qui se tiendra du 18 avril au 18 mai, s’inscrit dans la continuité des efforts marocains pour la valorisation du patrimoine, et propose une programmation qui inclut visites guidées dans différents sites préservés, capsules vidéos pédagogiques, et plus généralement, un ensemble d’activités culturelles ayant pour but de sensibiliser les citoyens à la valorisation ainsi qu’à la protection de leur patrimoine. Passées les convenances, cette soirée a également été l’occasion pour Mehdi Bensaid d’annoncer la création d’un Label Maroc du patrimoine. Cet article est réservé aux abonnés.

