Un classique au ciné, Frida au théâtre, un duo comique en tournée: les sorties de la semaine

Bouanani revient en salles

Cinéma. Le vent de la lutte indépendantiste souffle de plus en plus fort sur le Maroc. Mohamed Rzin, le protagoniste, lance violemment des pierres dans le vide, d’un mouvement tourné vers le ciel. C’est sur cette scène que s’ouvre Le Mirage, chef-d’œuvre du réalisateur Ahmed Bouanani, sorti en salles en 1979. Le film a des allures de fable : dans un petit douar, les autorités locales distribuent des sacs de farine à la population dans le besoin. Mohamed Rzin tombe sur l’un d’entre eux, et y trouve de l’argent. Mais Le Mirage (dont le titre original est Assarab) est le récit d’une quête, d’un soulèvement contre l’injustice, la pauvreté et l’oppression. Unique long-métrage de Ahmed Bouanani, à la fois cinéaste, auteur et romancier, Le Mirage est probablement l’un des films marocains les plus étudiés par la critique. Difficile de se le procurer aujourd’hui : sa projection dans les salles de l’Institut français du Maroc est donc une aubaine pour les cinéphiles comme pour les passionnés d’histoire du…