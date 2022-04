“Islam et politique au XXe siècle” : Daniel Rivet

Daniel Rivet est historien, spécialiste du Maghreb en général et du Maroc en particulier. Dans son dernier ouvrage, il questionne les rapports entre islam et politique, un équilibre perturbé par les invasions européennes et leurs modernisations autoritaires.

Ce n’est qu’après la suppression du califat ottoman en 1924 que des expériences de démocratisation ont vu le jour dans plusieurs pays, finalement menacées par la montée d’un islam politique dans les années 1970.

Mais si la fin du XXe siècle a été marquée par le retour de Dieu, notre époque pourrait bien être celle de la résurgence des peuples, en écho aux Printemps arabes de 2011.

«Islam et politique au XXe siècle»

Daniel Rivet 125 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc