“De la patience et de la gratitude” : trouver la paix par Al Ghazâlî

L’imam Abù Hâmid Al Ghazâlî expose ici la nature, les rites et les implications pratiques de ces deux vertus de la foi que sont la patience (al-sabr) et la gratitude (al-shukr), seules voies d’élévation et de transformation de l’âme.

Il met cependant en garde : la patience ne saurait se résumer à une attitude passive, et la gratitude se contenter de sa simple expression. Un petit guide pour tirer pleinement bénéfice de ces vertus et trouver la paix.

«De la patience et de la gratitude»

