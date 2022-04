Ce que dit le Coran sur la dualité masculin-féminin par Maryam Kiraz

Que dit le texte sacré des rapports entre les hommes et les femmes ? Maryam Kiraz va à la source pour lever les ambiguïtés liées à ce sujet qui charrie son lot de polémiques.

Car si le Coran évoque bien les hommes et les femmes, c’est surtout l’humain (insân) qui prime. Elle déconstruit ainsi, un à un, des préjugés destructeurs et infondés. Une nouvelle lecture du Livre qui ouvre sur un horizon de réforme et de libération.

«La dualité masculin-féminin: Vers une universalisation de l'être humain»

Ce que dit le Coran sur la dualité masculin-féminin, vers une universalisation de l'être humain, Maryam Kiraz, éd. Albouraq, 2018.

